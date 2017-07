Presidente do Coritiba responde críticas do Atlético

Petraglia e Bacellar, em coletiva em 2015 (foto: Franklin de Freitas)

O presidente do Coritiba, Rogério Portugal Bacellar, respondeu nessa segunda-feira (dia 3) a nota oficial divulgada pelo Atlético Paranaense no domingo. No texto, o clube rubro-negro faz críticas à diretoria do Coxa pela recusa em alugar o Couto Pereira.

Veja o texto publicado no site oficial do Coritiba, na íntegra:

Diretoria do Coritiba expressa seu posicionamento sobre carta aberta do Atlético-PR

Sobre a manifestação da diretoria do Clube Atlético Paranaense, divulgada nesse domingo, a diretoria do Coritiba Foot Ball Club, nas palavras do presidente Rogério Portugal Bacellar, entende que “as decisões da justiça tanto em primeira quanto em segunda instância foram claras e dispõem sobre a situação. Na carta, estão explicações dos diretores do Atlético-PR aos seus torcedores, aliás, aos quais eles realmente devem esclarecimentos. Não há mais o que Coritiba comentar”.