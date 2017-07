Petrobras corta o preço do gás liquefeito para indústrias em 5%

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta segunda (3) aos seus clientes um corte de 5% no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) vendido em botijões maiores do que 13 quilos ou a granel. A redução atinge principalmente consumidores industriais e comerciais. Já o preço do gás vendido em botijão de 13 quilos, mais usado em residências, será revisto na próxima quarta (5), conforme estabelecido em política de preços anunciada no dia 7 de junho. Na ocasião, o valor de venda do produto foi elevado em 6,7%. Desde 2003, a Petrobras pratica preços diferentes para o mercado residencial, seguindo determinação do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética). A última vez em que a Petrobras revisou o preço do gás vendido em vasilhames maiores ou a granel foi em abril, com queda de 4%. Ainda assim, o Sindigás (Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo) calcula que os preços nacionais estejam 45% superiores ao custo do produto importado. "É uma redução positiva, mas ainda vemos espaço para novas quedas", diz o presidente da entidade, Sergio Bandeira de Mello. RESIDENCIAL Com a queda nas cotações europeias do GLP, diante da redução no consumo que tradicionalmente ocorre no verão do Hemisfério Norte, o mercado vê espaço também para corte no preço do gás para botijões de 13 quilos, que será revisto na quarta. A nova política de preços da Petrobras considera como base a cotação do oeste europeu, o custo do frete e a variação da taxa de câmbio.