Meia do Santos sofre grave lesão no joelho e não joga mais em 2017

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após realizar exames de ressonância magnética nesta segunda-feira, o meia Vitor Bueno recebeu uma péssima notícia. O camisa 7 foi diagnosticado com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltará aos gramados em 2018. Vitor Bueno sofreu a lesão aos 30 minutos do primeiro tempo do empate do Santos contra o Atlético-GO no último sábado, em Goiânia.

O camisa 7 passará por cirurgia nos próximos dias. O prazo de retorno aos gramados é de sete meses, no mínimo. Sem Vitor Bueno, o técnico Levir Culpi perde o principal substituto de Lucas Lima no elenco. Apesar de se tornar reserva após a saída de Dorival Júnior, o meia realizou bons jogos como substituto de Lucas Lima. Na vitória santista contra o Atlético-PR, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, Bueno participou os dois gols do time no jogo.

Além de Vitor Bueno, o Santos perdeu mais uma vez o lateral Caju. O jogador sofreu uma lesão de grau na panturrilha direita e não será mais inscrito na Copa Libertadores da América. O lateral-esquerdo havia retornado de lesão muscular na semana passada após desfalcar o time desde fevereiro.