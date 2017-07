Chefe da Casa Civil do governo Richa descarta novo pacote de ajuste fiscal

O secretário-chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, Valdir Rossoni (PSDB) descartou que o Executivo vá propor um novo pacote de ajuste fiscal para cortar despesas, como chegaram a cogitar parlamentares da base aliada na Assembleia Legislativa. Segundo Rossoni, as medidas em estudo se referem apenas a incentivos para manter em serviço policiais prestes a se aposentarem, e só devem ser encaminhadas à Assembleia no início de agosto, após o recesso parlamentar de julho. Os deputados devem encerrar as sessões na semana que vem, e só retoma as votações em agosto.

