Fusca é recuperado no Paraguai 24 anos após ter sido roubado

(foto: Rede News 24h)

Por volta da 11h desta segunda-feira (03), no km 730 da BR 277, em fiscalização em frente ao Posto PRF na Aduana Brasil/ Paraguai, foi abordado um veículo VW/Fusca 1600, ano 1985, que portava placa paraguaia APS-253/PY, Em consulta ao sistema verificou-se, através do número do chassis, que havia queixa de roubo/furto do ano de 1993.

O condutor, um paraguaio de 27 anos, disse que o pai havia adquirido o veículo de forma legal no Paraguai, sendo que não sabia que o mesmo tinha origem ilícita com ocorrência de roubo no Brasil. Veículo e condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, para as providências cabíveis.