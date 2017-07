Santos troca três atletas na lista da Libertadores

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Levir Culpi realizou três alterações na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A equipe santista encara o Atlético-PR, nesta quarta-feira, na Vila Capanema, em Curitiba. A principal novidade foi a entrada do lateral-esquerdo Ourinho, do time B do clube paulista.

Levir inscreveria Caju, mas o lateral-esquerdo sofreu uma lesão de grau 1 na panturrilha direita no empate do Santos contra o Atlético-GO, no último sábado, em Goiânia. Ourinho assume a vaga de Matheus Ribeiro, reforço contratado nesta temporada e reprovado pela comissão técnica após atuações que comprometeram o setor defensivo do time. Além de Ourinho por Matheus Ribeiro, o comandante santista trocou Yan e Matheus Oliveira por Alison e Vecchio, preteridos pelo técnico Dorival Júnior, demitido no mês passado.

O meia Vitor Bueno, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, também será cortado. Levir ainda definiu o substituto do camisa 7. Os zagueiros Luiz Felipe e Gustavo Henrique, em fase final de recuperação de cirurgias ligamentares, devem ser inscritos para a partida de volta contra o Atlético-PR, em agosto.