Katy Perry lança clipe com Gretchen. Confira

(foto: Reprodução)

Ela que já é "rainha" da internet brasileira, agora expande seu "império" para internautas de fora do Brasil. A dançarina Gretchen, que nos últimos tempos se tornou extremamente popular nas redes sociais por conta de seus "memes", está no clipe da nova música da cantora Katy Perry.

O 'lyric video' (vídeo da letra) de 'Swish Swish' estrelado por Gretchen e que conta com a participação de Nick Minaji, foi divulgado nesta segunda-feira. O lançamento do vídeo com Gretchen foi comemorado por Katy Perry, que escreveu no twitter "morta linda".

Confira o videoclipe de Swish Swish: