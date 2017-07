Bolsa avança 0,60% em dia de poucos negócios com feriado nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dia de véspera de feriado nos Estados Unidos, o mercado financeiro doméstico teve baixo volume de negócios. A Bolsa brasileira avançou nesta segunda-feira (3), na mesma direção do exterior, e o dólar fechou em queda, ao redor dos R$ 3,30. O Ibovespa avançou 0,60%, a 63.279 pontos. O volume negociado foi de R$ 4,762 bilhões. Nesta terça (4), feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, os negócios também devem ser reduzidos no Brasil. A movimentação de investidores também é limitada pela incerteza política. Nesta segunda, Romero Jucá, líder do governo no Senado, afirmou que a votação da reforma trabalhista no plenário ficará para a próxima semana. Entre as ações que lideraram a alta nesta segunda estão a Vale e JBS. O segmento bancário também avançou. Os papéis preferenciais da Vale ganharam 1,70%, a R$ 12,36, enquanto os ordinários subiram 2,24%, a R$ 29,65. A Bradespar, uma das controladoras da mineradora, ganhou 2,38%, a R$ 21,09. As ações da Petrobras tiveram desempenho misto. Os papéis preferenciais recuaram 0,08%, a R$ 12,36, enquanto os ordinários subiram 0,60%, a R$ 13,28. No exterior, o petróleo teve oitavo dia consecutivo de alta. O Brent avançou 3,44%, a US$ 49,57. A JBS subiu 3,06%, a R$ 6,73. DÓLAR A moeda americana oscilou pouco nesta segunda e fechou ao redor dos R$ 3,30. O dólar à vista, que encerra mais cedo, recuou 0,21%, a R$ 3,2995. O dólar comercial, referência para operações de comércio exterior, perdeu 0,24%, a R$ 3,3060.