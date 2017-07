Paraná é o melhor da Série B em um fundamento

Cristovam: líder em desarmes na Série B (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube é o melhor da Série B em pelo menos um fundamento: desarmes. Segundo dados do Footstats, o clube fez 214 desarmes nas 11 partidas – média de 19,4 por jogo. A estatística confirma a vocação defensiva da equipe, que tem a defesa menos vazada da competição, com apenas sete gols sofridos.

No aspecto indivual, o destaque defensivo é o lateral-direito Cristovam. Ele é o segundo jogador com maior número de desarmes na Série B, com 38. Só fica atrás do volante Rodrigo Dourado, do Internacional, com 42.

Na média, porém, esses dois jogadores estão empatados. Cristovam disputou nove jogos e, com isso, tem média de 4,2 desarmes por partida. Dourado atuou em 10 rodadas e, por isso, tem média de 4,2.

Outros destaques do Paraná nesse fundamento são os volantes Jhony (com 2,7 desarmes por jogo), Gabriel Dias (2,3 desarmes por jogo) e Leandro Vilela (2,2), o meia-atacante Robson (1,6) e o zagueiro Brock (1,5).

Tabela — Como curiosidade, o Paraná vai enfrentar nas próximas quatro rodadas da Série B quatro times integrantes do Top 5 de desarmes da competição. Na sexta-feira, pega o América-MG (184 desarmes). Depois pega o Vila Nova-GO (185), o Oeste (177) e o Brasil (195).