CBF “rebaixa” árbitro que marcou pênalti inexistente contra o Atlético

Wanderson tira a bola de cabeça: árbitro marcou pênalti nesse lance (foto: Reprodução/PFC)

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) “rebaixou” nessa segunda-feira (dia 3) o árbitro Grazianni Maciel Rocha, da Federação do Rio de Janeiro. Ele foi punido por marcar pênalti inexistente para o Sport na partida contra o Atlético Paranaense, no domingo (dia 2). O jogo acabou 1 a 0 para o time pernambucano, graças ao gol de pênalti.

O árbitro vai atuar na Série B a partir de agora. Ele será observado e reavaliado para voltar a apitar na primeira divisão nacional.

No lance do jogo de domingo, após chute do atacante Rogério, a bola bateu na cabeça do zagueiro Wanderson, do Atlético, e depois na coxa do jogador. O árbitro Grazianni Maciel Rocha interpretou como mão na bola e marcou pênalti.

Após a partida, o presidente do Atlético, Luiz Sallim Emed, afirmou que foi um erro grosseiro da arbitragem.