Operação para votação de ajuste fiscal custou R$ 101 mil, informa Sesp

(foto: Franklin de Freitas)

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) informou que a operação para a votação dos projetos de ajuste fiscal na Ópera de Arame, em Curitiba, custaram R$ 101.361 com diárias e alimentação de policiais que vieram do interior do estado. Segundo a Sesp, no dia 25 de junho foram empregados 98 policiais, sendo a maioria deles do Bptran. No dia seguinte, foram 1.061 e no terceiro 938. Do total do efetivo, 204 policiais vieram do interior do estado a um custo de R$ 101.361 com diárias e alimentação. A Sesp avalia que os gastos da operação "estão dentro de uma normalidade necessária para uma grande operação policial. E o efetivo empregado é compatível com a estimativa de manifestantes".

As sessões foram transferidas para a Ópera de Arame depois que manifestantes invadiram o Paláci Rio Branco, sede da Câmara Municipal, nos dias 13 e 20 de junho.