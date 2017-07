Com máxima de 15° C, cidade de São Paulo volta a registrar a tarde mais fria do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo voltou a registrar, nesta segunda-feira (3), a tarde mais fria desde o início do ano. Segundo registros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima do dia foi de 15,8° C, batendo o recorde anterior, de 16,1° C, ocorrido em 28 de abril. Apesar do dado oficial do Inmet, registrado no Mirante de Santana (zona norte), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, possui outras estações espalhadas pela cidade, que registraram máximas ainda menores, como a de Itaquera (15,4° C) e do Jabaquara (15,3° C) Em relação a temperatura mínima do dia, o Inmet registrou 10,5°C no início da manhã, que corresponde a segunda menor do ano, atrás apenas dos 8,9° C registrados em 11 de junho. O frio que atingiu a capital paulista nos últimos dias é resultado da circulação de ventos frios e úmidos vindos do Atlântico, promovida pela migração de uma massa de ar frio. A previsão é que a madrugada de terça (4) seja ainda mais fria, com os termômetros podendo chegar a 6° C no sul e oeste de São Paulo e a 9° C no centro da cidade. Regiões como a de Itapetininga e da serra da Mantiqueira, no interior do Estado, podem ter temperaturas ainda mais baixas nesta terça, podendo marcar até 5° C e 3° C, respectivamente. Na quarta-feira (5), as temperaturas máximas voltam a subir na região metropolitana, podendo se aproximar dos 20° C. As mínimas, no entanto, deverão continuar baixas, perto dos 10° C.