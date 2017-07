Filme 'Animais Fantásticos e Onde Habitam 2' ganha sinopse e elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner Bros divulgou nessa segunda-feira (3) detalhes sobre a sequência de "Animais Fantásticos e Onde Habitam", spin-off do mundo de Harry Potter. A saga acompanha o magizoologista Newt Scamander, interpretado novamente pelo ator Eddie Redmayne (vencedor do Oscar por "A Teoria de Tudo"). No primeiro filme, Scamander chega a Nova York em 1926 carregando uma maleta mágica com animais fantásticos capturados durante suas viagens. A comunidade bruxa americana luta para manter-se em sigilo do mundo dos não-mágicos e Scamander inicia uma busca atrás das criaturas que escaparam de sua mala. A sequência se passa logo depois da ação do primeiro filme, em 1927, após a revelação do vilão Gellert Grindewald (Johnny Depp). Depois de sua fuga, Grindewald começa a angariar novos seguidores para sua causa de eliminar todos os não-mágicos. A grande novidade no elenco é o ator Jude Law, confirmado para interpretar o jovem Dumbledore na sequência do filme. Ao lado de Scamander, o futuro diretor de Hogwarts inicia uma caçada ao vilão. Zoe Kravitz, que apareceu brevemente em uma imagem no primeiro longa, terá a história de sua personagem Leta Lestrange desenvolvida, como um antigo romance do herói. Callum Turner entra no elenco como Theseus, irmão de Newt Scamander. Boa parte do elenco do primeiro filme retorna: Katherine Waterston (Tina Goldstein), Alison Sudol (Queenie), Dan Fogler (No-Maj Jacob) e Ezra Miller com a volta misteriosa do jovem Credence. O mundo bruxo deve ser expandido neste filme, passando por Londres, Nova York e Paris. Novidades no enredo devem fazer mais relações com a história de Harry Potter e agradar aos fãs da série. J.K. Rowling assina o roteiro do filme dirigido por David Yates, responsável pelos quatro últimos filmes da saga. "Animais Fantásticos e Onde Habitam 2" chega aos cinemas americanos em 16 de novembro de 2018.