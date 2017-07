Atlético segura Gedoz e duas vagas ao mudar lista da Libertadores

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O Atlético-PR anunciou mudanças na lista da Copa Libertadores para o jogo de ida contra o Santos, nesta quarta (05), às 19h15 na Vila Capanema, em Curitiba. Das seis mudanças permitidas pela Conmebol para a fase, o clube usou apenas quatro, deixando duas em aberto.

Saem o lateral-direito Léo (hoje no Coritiba), o zagueiro Marcão (no Atlético-GO), e os atacantes Crysan (rumo ao Brugge-BEL) e Luis Henrique (Feirense-POR) e entram o lateral-direito Gustavo Cascardo, o volante Bruno Guimarães, o meia Guilherme e o atacante Ederson. Todos já poderão atuar contra o Santos.

Além deles, o Atlético removeu da lista o volante Luiz Otávio, que retornou para o Paraná Clube após empréstimo, abrindo mais uma vaga para mudança futura. Ela pode ocorrer até dois dias antes do jogo de volta contra o Santos, em 10 de agosto.

O Atlético também não inscreveu o volante Eduardo Henrique, emprestado pelo Inter. E manteve inscrito o meia-atacante Felipe Gedoz, que está afastado por indisciplina, mas pode ser reintegrado ao elenco ainda nessa semana.

Gedoz é o artilheiro do time na Libertadores, com três dos 14 gols da equipe na competição até aqui, ao lado de Lucho González. Ao optar ainda por não inscrever o jovem Matheus Anjos, que vem sendo utilizado no Brasileirão, o Atlético deixou no ar a possibilidade da chegada de algum reforço.