Besiktas vem atrás de Dudu, mas Palmeiras rechaça interesse

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Besiktas (TUR) reforçou nas últimas semanas o interesse em Dudu e prometeu ao staff do jogador vir ao Brasil nesta primeira quinzena de julho para apresentar uma oferta ao Palmeiras. A informação foi publicada pelo 'Blog do Jorge Nicola' e confirmada pelo UOL Esporte.

O interesse do clube turco no meia palmeirense é antigo. Desde março, o clube turco mostrara interesse e estudava o camisa 7 do atual campeão brasileiro como alternativa para a janela deste meio de ano. É a segunda forte investida do clube turco no meia-atacante; no período aberto de transferências do início do ano. Dudu era um nome já tratado pelo clube turco como alternativa de mercado.

Desde março, o interesse se concretizou, e o Besiktas estuda como contratar o jogador; na época, dirigentes turcos planejavam uma viagem ao Brasil para apresentarem uma oferta ao Palmeiras – pelo calendário, contudo, os dirigentes optaram por aguardar o início da janela. À OTB, empresa responsável por gerenciar a carreira de Dudu, o clube turco prometeu enviar representantes nesta primeira quinzena de julho para oferecer uma oferta diretamente ao Palmeiras.

No início do mês passado, próximo ao fim da temporada europeia, o agente Bruno Paiva, da empresa OTB, que cuida da carreira de Dudu, passou alguns dias na Turquia e ouviu a promessa de que os turcos mirariam o investimento no meia-atacante palmeirense. Dentro da empresa que faz o gerenciamento da carreira de Dudu fala-se em uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 37 mi) - valor alto para o padrão do próprio clube.

Por exemplo, pelo empréstimo de Anderson Talisca, destaque do time na campanha do bicampeonato turco, o Besiktas pagou 2 milhões de euros há um ano. O Palmeiras, que embarca nesta segunda-feira para Guayaquil, onde, com o capitão, encarará o Barcelona pelas oitavas de final da Copa Libertadores, ainda não recebeu qualquer contato por parte do clube turco. Dentro do clube tratam como 'zero' a chance de Dudu deixar a Academia de Futebol neste meio de temporada.

"O Palmeiras não tem nenhum interesse em ouvir proposta sobre Dudu neste momento", declarou o presidente Mauricio Galiotte, por meio da assessoria de imprensa do clube.