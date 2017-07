Hospital cria programa de benefícios para quem doar a partir de R$ 30

Doar para fazer o bem, ajudar o próximo e ainda obter acesso a descontos em consultas, procedimentos e em mais de cinco mil estabelecimentos comerciais. Essa é a proposta do Caron+, do Hospital Angelina Caron, entidade filantrópica e de referência no Sul do País. O programa busca fidelizar apoiadores e é semelhante à de um clube de vantagens, em que os associados contribuem com o hospital e recebem benefícios.

“Em um momento de crise econômica, a queda no números de planos de saúde e aumento na busca pelo SUS, é uma ótima oportunidade de fazer o bem e ainda garantir acesso a saúde como se fosse uma consulta por um plano de saúde. Claro, vale lembrar que o Caron+ é um programa de benefícios e não um plano de saúde, tendo assim, características exclusivas”, explica André Vieira, gerente de Investimento Social do Angelina Caron.

Com doações a partir de R$ 30 é possível obter descontos de até 70% em consultas particulares no Angelina Caron. Ao optar pela doação de R$ 60, o benfeitor terá acesso também a até 40% de abatimento no valor de exames realizados no hospital. Para quem doar R$ 90, além dos benefícios já citados, terá ainda descontos de até 40% em procedimentos cirúrgicos e internamentos.

“Os valores doados, além de ajudarem as crianças e adultos atendidos no Angelina Caron, permitirão que os doadores tenham acesso a descontos e ofertas exclusivas em mais de cinco mil estabelecimentos como cinemas, eletroeletrônicos, farmácias, lojas de chocolates e moda, restaurantes, livrarias, entre outros estabelecimentos”

Vale lembrar que o hospital é um dos maiores parceiros do Sistema Público de Saúde (SUS), com mais de 350 mil pacientes de todo o Brasil por ano. Apenas 5% de seus atendimentos são feitos por convênio ou de forma particular. E, em 2017, completou a marca dos cinco milhões de atendimentos realizados.

“Essa é uma iniciativa pioneira no Brasil em um ambiente hospitalar. Estudamos diversos programas já consolidados em outros setores como, por exemplo, sócio torcedor e o movimento de clinicas populares até chegar nesse formato”.

O Caron+ integra o projeto Multiplicando Sorrisos, que também foi criado recentemente e tem como objetivo fazer prospects essenciais ao atendimento dos pacientes carentes, oferecendo medicina de alta qualidade. “Apoiar o Multiplicando Sorrisos é fazer parte de uma corrente do bem, capaz de salvar vidas.”

Mais informações no site https://caronmais.com.br.