Dias mais frios aumentam o consumo de energia em 30%

Esfriou. Com isso o uso de equipamentos elétricos acaba sendo mais utilizado, sobretudo aqueles que nos deixam mais confortáveis para enfrentar as baixas temperaturas, como chuveiros elétricos, aquecedores e secadoras. Em Curitiba, por exemplo, a temperatura no final da tarde de ontem já batia em apenas 9,6ºC, com sensação menor ainda. Mas, é preciso estar atento. Tudo tem seu preço. O uso do chuveiro na função inverno pode fazer a conta de luz subir até 30%.

“A conta pode ficar ainda mais elevada no caso de banhos muito demorados”, ressalta Paulo Alessandro Delgado, gerente de marketing da Cobrecom Fios e Cabos Elétricos. Da mesma forma, os aquecedores elétricos também provocam uma alta considerável no consumo da casa. A primeira dica é nunca deixá-lo ligado em ambientes em que não hajam pessoas.

No caso de Curitiba, onde além do clima frio o sol aparece pouco, o uso das secadoras também têm maior demanda e, com isso, mais consumo energético.

Ninguém precisa passar frio durante os dias mais gelados do inverno, mas um pouco de cautela e cuidados ajudam a não extrapolar a conta de energia. Veja ao lado algumas dicas de como manter os equipamentos em ordem.

Como economizar



Chuveiro elétrico

O aumento no consumo de energia elétrica com o chuveiro na função “inverno” pode chegar a 30%. Banhos rápidos, então, ajudam a reduzir os custos. Se for trocar seu equipamento, o mercado tem aparelhos com melhor rendimento

Aquecedor Elétrico

A dica para economizar energia com o aquecedor elétrico seja ele um modelo portátil, central ou de janela é deixar o aparelho ligado somente nos momentos em que estiver no ambiente. Lembre-se de regular o aquecedor para que o cômodo não fique demasiadamente quente e aumente os gastos com a energia elétrica

Secadora de roupas

A dica para economizar energia com a utilização desse aparelho é sempre utilizá-lo em sua capacidade máxima. Usar a secadora com poucas peças vai consumir quase o mesmo de energia elétrica quanto se ela estiver cheia