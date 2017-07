Temperaturas sobem a partir de sábado

As baixas temperaturas em Curitiba seguem até a sexta-feira, pelo menos, segundo a previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Hoje, a mínima deve ser de 8ºC, mas a máxima não passa dos 15ºC. Como a cobertura de nuvens deve se manter, a sensação térmica fica mais baixa ainda. Ontem, a máxima em Curitiba atingiu apenas 13,3ºC.

Nesta semana, a mínima deve ocorrer na quinta-feira, quando os termômetros marcam apenas 5ºC na Capital. na sexta-feira ainda deve fazer frio, mas as temperaturas começam a subir, com mínima de 9ºC e a máxima na casa dos 19ºC. Este dias de frio mais forte é resultado da atuação de uma massa de ar polar que atua sobre o Sul do País desde o último fim de semana.