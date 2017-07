A rede municipal de educação de Curitiba entrou na última semana de aulas antes das férias de julho. Segundo o calendário da Secretaria de Educação, o recesso de meio de ano começa no dia 10 e segue até 25 de julho. Na Rede Estadual, as férias começam apenas no dia 17 de julho e vão atpé 26 de julho.

Na rede particular, algumas instituições já iniciaram o recesso, e outras devem ter aulas até o final desta semana. Durante o período de férias escolares, o trânsito costuma ter uma redução de até 30% no movimento nas ruas, segundo estimativas da Setran.

Matemática — O Departamento de Matemática da UFPR promove ao longo do ano uma série de atividades destinadas a estudantes de todas as idades. Para o mês de julho, estão programados dois eventos, ambos com inscrições abertas até o dia 10. Mais informações: http://www.petmatematica. ufpr.br/brincando.html