Curitiba recebe 212 reclamações por dia

Troca de lâmpadas queimadas ou quebradas é uma das maiores demandas ao telefone 156 da Prefeitura (foto: Luiz Costa/SMCS)

Desde janeiro, quando iniciou um mutirão com as empresas prestadoras de serviço para melhorar o serviço de iluminação pública em Curitiba, a Prefeitura trocou 38.350 lâmpadas na cidade, cujo pedido de manutenção fo feito por meio do telefone 156. Isso significa que, por dia, o departamento responsável pelo serviço atendeu uma média de 212 reclamações pela cidade.

Além da troca de lâmpadas em pontos apagados à noite, que representa a maior parte dos pedidos voltados para o setor de iluminação pública, também houve registros de postes acesos durante o dia e falhas do sistema que precisaram ser consertadas. O investimento na manutenção, que inclui ainda a troca de reatores, capacitores e casos de furto de cabos de energia, passou dos R$ 2,5 milhões no primeiro semestre.

Para conseguir atender tamanha demanda e dar agilidade ao processo — atualmente, o prazo médio para reparo é de 48 horas —, a Prefeitura tem como aliada a tecnologia. É que um moderno software garante que os pedidos que chegam pela central do 156 sejam encaminhados rapidamente ao Departamento de Iluminação pública da cidade. Hoje, Curitiba conta com mais de 160 mil lâmpadas espalhadas pelo município.

Postes — Além do mutirão para troca de lâmpadas queimadas, o Departamento de Iluminação Pública está realizando outros dois grandes investimentos na área. O primeiro deles é a instalação até o final do ano de 1 mil novos postes baixos, com luminárias de LED, que garantem iluminação mais eficiente e econômica.

As obras serão feitas em dois lotes, abrangendo 18,5 quilômetros de ciclovias localizadas na Linha Verde Sul, do Parque São Lourenço ao Passeio Público e das ruas Aluízio Finzeto, João Negrão, Conselheiro Laurindo, Alexandre Gutierrez e Alferes Poli.

Por último, há o esforço para a substituição até outubro de 4.126 lâmpadas amarelas (de vapor de sódio) por lãmpadas brancas (de vapor metálico), mais modernas e econômicas. Segundo a Prefeitura, elas apresentam melhor índice de reprodução de cor branca, proporcionando melhor percepção de segurança.