Araucária implanta cartão de pagamento

Na última quinta-feira, o prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, se reuniu com representantes do Banco do Brasil para assinar o convênio que instituiu o cartão de pagamentos. A partir de agora, os gastos autorizados realizados por servidores a serviço da Prefeitura contarão com maior controle e transparência. A realização desses pagamentos está prevista na lei nº 2.953/2015.

A implantação do cartão de pagamento permitirá o melhor controle dos gastos de cada um dos cartões emitidos. O servidor responsável por ele terá que comprovar detalhadamente os valores gastos que serão conferidos com os registros do cartão. A prestação de contas estará disponível (e mais detalhada) no Portal da Transparência.

Até então, o servidor, devidamente autorizado, recebia um cheque que era depositado em sua conta pessoal e o valor não gasto precisava ser devolvido. Agora, o crédito só sai da conta Prefeitura se houver a despesa e não passa mais por conta-corrente de servidor.

Autorização — É preciso ressaltar que despesas deste tipo são comuns na administração pública e só podem ocorrer mediante autorização prévia. Portanto, não se trata de aumento de gastos. Pelo contrário, o controle rigoroso inibe a tentativa de gastos indevidos. Cada cartão pode ser configurado para permitir despesas bem específicas. Um exemplo: um servidor não conseguirá abastecer um carro em Araucária ou municípios próximos já que a Prefeitura dispõe de combustível para uso próprio. Neste caso, a compra no cartão simplesmente será negada.