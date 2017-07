Com palestras e eventos, feira de franquias reúne 65 mil em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Encerrada no último dia 24, a feira anual de franquias ABF Franchising Expo 2017 reuniu 65 mil pessoas, que visitaram as 400 marcas, brasileiras e estrangeiras, presentes no Expo Center Norte, onde aconteceu o evento. Cerca de 80 expositores estiveram presentes no evento pela primeira vez, em segmentos como educação digital e presencial, saúde e beleza, alimentação e recreação infantil. Entre as opções de franqueadores, foi possível encontrar modelos de negócio de baixo investimento, a partir de R$ 10 mil. Além de conhecer os expositores, os visitantes puderam assistir palestras sobre o sistema de franquias, que devem ser mantidas na próxima edição da feira, em 2018. Para Alexandre Guerra, vice-presidente da ABF (Associação Brasileira de Franchising), a meta é investir em conteúdo e ideias para os aspirantes a franqueados. "Além dessas palestras, queremos continuar trazendo novas tecnologias usadas pelas franqueadoras, pra mostrar o que há de inovador no meio", afirma. A Associação não compila informações como o volume total de negócios movimentados pela feira, mas há marcas que registraram dez mil visitas em seu estande, com mais de 200 fichas de interesse de empreendedores em potencial.