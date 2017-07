'Superônibus' chinês causa trânsito e é investigado por fraude de R$ 4,3 bi

SÃO PAULO. SP (FOLHAPRESS) - O "superônibus" chinês, que se desloca sobre outros veículos, nunca foi inaugurado e se tornou um empecilho no tráfego urbano. O veículo ganhou fama nas redes sociais em agosto de 2016, quando foi realizado um teste. Ele poderia transportar até 1.200 pessoas de uma vez, anunciou a empresa na ocasião. Essa empresa agora está sendo investigada por fraude por ter se apoderado do dinheiro arrecadado de investidores individuais via "crowdfunding", afirmou a polícia de Pequim através da rede social Weibo. Mais de 30 pessoas são suspeitas de terem utilizado a plataforma on-line Huaying Kailai para angariar fundos, e, depois, não levar adiante o projeto de transporte coletivo. A promessa era que houvesse uma expansão do serviço pela China. O executivo Bai Zhiming, dono do site, é o suposto líder do esquema. Pelo menos 72 pessoas já entraram com processos contra ele pedindo seu dinheiro de volta, afirma o "Diário da Metrópole Sudeste". Segundo o jornal chinês, o prejuízo causado foi cerca de US$ 1,3 bilhão (R$ 4,3 bilhões). Em dezembro de 2016, o canal de televisão CNN encontrou o veículo parado na cidade portuária de Qinhuangdao. Com a rua estreitada para a instalação de um trilho de 300 metros de comprimento, o trânsito da região piorou. O ônibus se transformou em um túnel sem iluminação, afastando motoristas.