Trabalho de 'longo prazo' de Ceni cai após 11 rodadas do Brasileiro

ALEX SABINO E GIANCARLO GIAMPIETR SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - O trabalho de "longo prazo" de Rogério Ceni no São Paulo durou 221 dias. O treinador foi demitido pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, nesta segunda (3). Apesar das promessas da diretoria, Ceni não resistiu à campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, a equipe está na zona de rebaixamento. Dorival Júnior é o favorito para o cargo. O presidente quer que o escolhido seja definido até o fim desta semana. O treinador está desempregado desde que foi demitido pelo Santos, há um mês. Leco prefere Dorival apesar das restrições de outros integrantes da diretoria. Quem tenta demover o cartola argumenta que o técnico não costuma ter bons trabalhos em equipes que estão em situação parecida com a do São Paulo hoje em dia. O mandatário descartou as observações, colocou o ex-santista como prioridade e já até fez contato com ele. "O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogério Ceni, como figura histórica desta instituição, serão eternamente celebrados", diz a nota assinada por Leco sobre a demissão. A presença do ex-goleiro foi uma das plataformas de sua campanha eleitoral em abril. Dizia que Ceni havia sido contratado para um trabalho que ia além dos resultados. O São Paulo foi eliminado nas semi do Paulista (pelo Corinthians) e na quarta fase da Copa do Brasil (Cruzeiro). Na Sul-Americana, caiu contra o Defensa y Justicia (ARG), que jamais havia disputado um torneio continental. A Folha de S. Paulo apurou com pessoas ligadas à diretoria que Leco já pensava na mudança na semana passada, antes da derrota para o Flamengo, no último domingo (2). O cartola ficou alarmado com o desânimo do time em campo. Leco estava consciente de que a troca de comando seria vista quase como uma traição. Ficaria a imagem de que usou politicamente um dos grandes jogadores da história do São Paulo apenas para vencer nova eleição, em abril. De acordo com o site GloboEsporte.com, o treinador não contestou ao ser comunicado da demissão. Apenas agradeceu pela oportunidade recebida e foi embora. "Você não joga um ídolo aos leões dessa forma. Revolta ele ter sido tratado como foi. Errado foi terem contratado. Este foi o erro. Ceni foi usado em um papel político dentro do clube. Mas quem conhece o Rogério sabe da vaidade dele", afirma José Roberto Ópice Blum, conselheiro do clube e presidente do Conselho de Ética. RELACIONAMENTO Ceni teve problemas porque se manteve fiel à personalidade que tinha como jogador. O elenco gostava da forma dos treinamentos, da imaginação para criar novas atividades todas as semanas. Mas havia outros aspectos que incomodavam alguns atletas. Ceni vasculhava o noticiário para ver o que os seus comandados diziam para jornalistas. Não queria que nada fugisse do lugar comum. Deu broncas em jogadores e assessores por causa disso. O tratamento dado ao zagueiro Rodrigo Caio nos minutos após a derrota no Morumbi na semifinal do Paulista também incomodou. Foi naquele clássico que o zagueiro confessou ter atingido o goleiro Renan Ribeiro após o árbitro marcar falta de Jô, por achar que o corintiano havia atingido o são-paulino. Com isso, livrou o rival de receber o terceiro cartão amarelo, que o suspenderia para o confronto de volta, no Itaquerão. O primeiro jogo do novo técnico pode ser no domingo (9), contra o Santos. Se não houver definição até lá, a equipe será comandada de forma interina por Pintado.