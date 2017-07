Operação da PM para votação custou R$ 101 mil

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) divulgou ontem nota afirmando que a operação policial montada para garantir a votação do pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN), pela Câmara Municipal de Curitiba, na Ópera de Arame, na semana passada, custou R$ 101.361,00. com o pagamento de diárias e alimentação de 204 policiais militares do interior do Estado mobilizados para a operação. A votação foi realizada na Ópera de Arame depois que as duas tentativas anteriores de votar as medidas terminaram com a invasão da sede oficial da Câmara – o Palácio Rio Branco, por manifestantes contrários às medidas de corte de gastos, que incluem a suspensão dos planos de carreira e adiamento do reajuste dos servidores.

Segundo a secretaria, no último dia 25 – domingo – quando a área próxima ao ópera foi cercada, foram mobilizados 98 policiais, sendo a maioria deles do Batalhão de Polícia de Trânsito. No dia seguinte, 26, segunda-feira, quando ocorreu a primeira votação dos projetos foram 1.061 policiais. Na ocasião, houve intenso confronto entre os PMs e manifestantes contrários às medidas, com 24 feridos, entre eles, segundo a Pasta, 14 policiais e dez manifestantes. No terceiro dia, 27, quando houve a segunda votação, já sem protestos, foram 938 policiais.

A Sesp disse avaliar “que os gastos da operação estão dentro de uma normalidade necessária para uma grande operação policial” e que o efetivo empregado foi “compatível com a estimativa de manifestantes”. Na nota, a secretaria diz ainda “novamente que policiais e manifestantes tenham se ferido”.