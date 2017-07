O Paraná pode perder de 70 a 83 de suas 203 zonas eleitorais se não for revertida a resolução do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, de fazer uma redistribuição das zonas eleitorais no País. A questão foi discutida em encontro ontem na Assembleia Legislativa que reuniu deputados estaduais, federais e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR), desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira.

Prejuízo

Segundo Pereira, contra a medida já foram impetradas na Justiça uma Ação direta de inconstitucionalidade (Adin) e uma Arguição de descumprimento de princípio fundamental (Adpf), que está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Na avaliação do presidente do TRE, se não for revertida, a medida trará prejuízos para os eleitores. Além disso, argumentou, a redução de gastos com a redução das zonas eleitorais – justificativa usada pelo TSE para a medida - seria “ínfima”. No encontro ficou decidido que esses números serão apresentados ao ministro Celso de Mello.

Força

A Executiva Estadual do PP se reuniu ontem em Curitiba para reafirmar a pré-candidatura da vice-governadora Cida Borghetti à sucessão do governador Beto Richa (PSDB) para as eleições de 2018. A vice disputa com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD), a indicação de candidato do grupo de Richa ao Palácio Iguaçu.

Apoios

Cida destacou que retornou ao PP em 2014, depois de uma passagem pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS), após um convite do presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira, com a garantia de disputar o Palácio Iguaçu. O ministro da Saúde e marido da vice-governadora, Ricardo Barros (PP), afirmou que a legenda está elaborando um “projeto vencedor” que deve receber o apoio de outros partidos ao longo dos próximos meses. “O momento é de consolidação das chapas e de articulação de apoios”, explicou. O PP também definiu o deputado estadual Schiavinatto como o coordenador político da sigla para a disputa do ano que vem.

Segurança

O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Serginho do Posto (PSDB), homologou licitação para contratação de serviços de segurança da Casa que teve como vencedora a empresa Embrasil O pregão eletrônico realizado no último dia 2 tinha como valor máximo previsto de R$ 2.223.672,12 por ano. A vencedora apresentou proposta por R$ 1.674.000, o equivalente a R$ 139.500 mensais, o ou 24,72% abaixo do teto. O contrato é de um ano com a possibilidade de prorrogação por até 60 meses. A atual prestadora do serviço, a Fiel Vigilância, presta o serviço há 10 anos.



Devolução

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) julgou irregular a prestação de contas de convênio entre a Prefeitura de Formosa do Oeste e o Programa de Voluntariado Paranaense (Provopar) do município. Em razão das falhas, o ex-prefeito da cidade entre 2001-2004, Shiguemi Kiara, terá que devolver R$ 311.946,58 ao município. Os valores devem ser corrigidos desde 2004, ano das irregularidades.

Comprovação

Os motivos foram a ausência de comprovação da efetiva destinação, ao Provopar, da maior parte do dinheiro supostamente repassado pela prefeitura – R$ 227.570,51 – e a ausência de documentos que comprovem a regularidade e necessidade de despesas, somadas em R$ 84.376,07, na compra de materiais de construção em Pitanga e Curitiba, municípios localizados, respectivamente, a 200 e 500 quilômetros de distância de Formosa do Oeste.