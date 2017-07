Um quarto das famílias paranaenses têm dividas em atraso

O o percentual de famílias paranaenses com contas em atraso foi de 26,8% em junho, um aumento de 3,5 pontos percentuais em relação a maio. O dado é da pesquisa elaborada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

O índice de pessoas que não têm condições de pagar seus compromissos financeiros também subiu, passando de 9,1% em maio para 10,7% em junho. Apesar da piora desses indicadores, o quadro estava muito pior em junho de 2016: as contas em atraso atingiam 30% dos endividados e, destes, 12,8% não tinham condições de pagar suas dívidas.

O grau de inadimplência também mostrou elevação. Entre as famílias com dívidas atrasadas, em 46,1% delas esse atraso ultrapassa 90 dias, o que permite a inclusão nos serviços de proteção ao crédito. As famílias com renda até dez salários mínimos possuem o maior percentual de inadimplência, com 49,4%, contra 30,8% entre as classes A e B.

O tipo de dívida mais comum entre os consumidores do Estado foi o cartão de crédito, 73,7%. Na sequência ficou o financiamento de veículo (9,2%), financiamento imobiliário (6,5%), carnês (4,8%), crédito pessoal (2%), empréstimo consignado (1,9%) e o cheque especial (1,1%).

País — Novecentos mil consumidores no País não conseguiram pagar suas dívidas em dia entre abril e maio deste ano, elevando para 61 milhões o total de inadimplentes, segundo o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor. Esse é o maior volume já registrado na série histórica da pesquisa, que começou em 2012.

Como regularizar débitos

Aos inadimplentes que planejam sanear as suas contas, a Serasa recomenda que acessem o site www.serasaconsumidor.com.br para verificar se o nome está negativado

Se for o caso e o devedor estiver pensando em buscar crédito, a dica é acessar o endereço www.serasaconsumidor.com.br/score onde é possível fazer uma análise sobre as chances de se obter um financiamento

Já no link www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online é possível encontrar uma proposta do credor para a regularização da dívida. O ideal, segundo a Serasa, é não comprometer mais do 20% da renda mensal com as parcelas de renegociação

A empresa sugere ainda que o uso de crédito mais barato para pagar dívidas mais caras, como o consignado para quitar parcelas atrasadas do cartão de crédito ou do cheque especial

Fonte: Agência Brasil