Festa do Frango começa na sexta-feira

A 35ª Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade acontece da próxima sexta-feira até o domingo, no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. A abertura do Bosque para a população acontece às 18 horas, na sexta, com a abertura oficial às 20 horas.

A festa é considerada, junto com a Festa da Uva organizada no começo do ano, as maiores festas de Curitiba. Nos três dias da festa circulam pelo bosque São Cristóvão entre 25 a 30 mil pessoas, muitas vindas de outros estados e até de outros países, onde são consumidos aproximadamente sete toneladas de quilos de polenta, sete toneladas de frango, seis toneladas de macarrão e seis toneladas de risoto.

Além da comida típica da culinária italiana, a festa tem shows com apresentações de grupos folclóricos de várias etnias, bandas e parque de diversões. Ainda há a venda de bolos, salgados e produtos artesanais. Toda a arrecadação da festa será revertida para a reforma geral da Igreja Matriz de Santa Felicidade.