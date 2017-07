Exposição celebra os 30 anos do ouro do basquete brasileiro no Pan de 1987

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sesc Consolação (rua Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque) inaugura nesta terça (4) exposição que comemora 30 anos de uma conquista histórica do basquete brasileiro: a medalha de ouro masculina no Pan de 1987. Em cartaz até 2 de setembro, com entrada gratuita, "120 x 115: O ouro em Indianápolis" mostra camisas, munhequeiras, fotos e jornais da época, além de vídeos interativos. A exposição fica aberta de segunda a sexta das 10h às 21h30 e aos sábados das 10h às 18h30. O placar que dá título à exibição é o da final contra os EUA, em 23 de agosto de 1987, em Indianápolis. O resultado valeu ao Brasil o ouro e contou como a primeira derrota da seleção americana em casa. Impulsionado por grandes exibições dos alas Oscar Schmidt e Marcel de Souza, o revés também foi crucial para que os EUA passassem a recrutar os profissionais da NBA para competições internacionais. Paralelamente à exposição, serão promovidas conversas com protagonistas do título, workshops e uma clínica com o técnico Guerrinha, armador campeão do Pan. As quadras da unidade também serão abertas para competições 3x3, masculinas e femininas, e também para jogadores sub-15 e veteranos.