Comércio já promove as liquidações

O comércio de Curitiba já prepara as tradicionais liquidações de inverno. Com descontos de até 70% em produtos como roupas, sapatos, cosméticos, eletroeletrônicos, brinquedos, acessórios e decoração, o “Liquida Mueller” de inverno começa na quinta-feira e segue até o domingo no Shopping Mueller.

Para promover a liquidação, o shopping contará com um clima festivo. Música, decoração especial, entrega de folhetos com ofertas e outras ações ao longo do período de liquidação.

Também nesta semana, acontece o Fashion Bazar de Inverno do PolloShop. O bazar começa amanhã e também vai até domingo. O material de divulgação do shopping anuncia descontos de até 70%, “com a coleção outono/inverno atual em preços especiais”.

Patinação — A partir deste mês, todas as segundas, quartas e sextas-feiras terão apresentações artísticas na pista de patinação de gelo do ParkShoppingBarigüi. Os shows gratuitos serão sempre às 20 horas.