Brasil luta contra jejum em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual campeã olímpica, a seleção brasileira masculina de vôlei abre às 15h05 desta terça-feira (4), contra o Canadá, a fase final da Liga Mundial de vôlei, na Arena da Baixada, em Curitiba. O que deveria ser um trunfo, porém, para o país tem sido um empecilho histórico. O fato de ser mandante nunca representou vantagem para a equipe nacional.

Das cinco vezes em que o Brasil sediou a fase final da competição, ergueu o troféu somente em uma, em 1993. Em 1995 e 2002, o time terminou com o vice-campeonato. Em 2008 e 2015, nem sequer chegou a subir no pódio -acabou na quarta e quinta posições, respectivamente. O revés em pleno Maracanãzinho em 2008, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Pequim, representou o fim de uma sequência de cinco títulos consecutivos da liga para a seleção brasileira.

A tarefa agora, em 2017, não parece menos árdua. Na fase de classificação, no mês passado, sob comando de Renan Dal Zotto, que substituiu Bernardinho, o time venceu seis jogos e perdeu três. Registrou campanha inferior apenas à da França, mas, ainda assim, apresentou muitas oscilações.

Para dificultar o cenário, o ponteiro Lipe e o oposto Evandro, ambos campeões olímpicos nos Jogos do Rio, foram cortados da fase final em virtude de lesão. "Nós tivemos uma boa primeira fase. crescemos ao longo da competição. Entretanto, estou ciente de que temos uma responsabilidade considerável como anfitrião", afirmou Dal Zotto. Na quinta (6), o Brasil jogará contra a Rússia, também às 15h05. Se avançar, disputa a semifinal no sábado (8) e a final no domingo (9). Sérvia, que defende o título, França e Estados Unidos são as outras equipes que jogarão em Curitiba.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial com nove taças, mas não conquista o torneio desde 2010.

TV: Brasil x Canadá, 15h05, SporTV 2