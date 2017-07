ONU alerta para aumento da fome no mundo

Estados Unidos — A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), fez um alerta ontem na abertura de sua 40ª. Conferência, em Roma, sobre o preocupante aumento do número de pessoas com fome no mundo desde 2015, ameaçando vários anos de progresso na área. A FAO ainda não pode precisar o número exato deste acréscimo, mas indica que terá os resultados em setembro. Em seu discurso na abertura da conferência, nesta segunda-feira, o diretor-geral da agência das Nações Unidas, o brasileiro José Graziano da Silva, disse que quase 60% das pessoas que passam fome no mundo vivem em áreas de conflitos e afetadas por mudanças climáticas. Graziano contou que os 19 países em situação de crise quase sempre enfrentam também problemas com secas e/ou cheias. A FAO destacou o alto risco de fome no nordeste da Nigéria, na Somália, no Sudão do Sul e no Iêmen, com quase 20 milhões de pessoas severamente afetadas no total. O diretor-geral da agência da ONU informou que os meios de subsistência da maioria das pessoas que vive em zonas rurais foram interrompidos.

Referendo

Venezuela — A oposição da Venezuela e setores da sociedade civil pediram à Assembleia Nacional que convoque um referendo popular para 16 de julho, segundo a imprensa local. Presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges disse que a proposta tem como objetivo aglutinar setores do projeto opositor. A oposição pretende colocar três questões no voto popular: se o povo rechaça a Assembleia Constituinte que o presidente Nicolás Maduro pretende realizar; se o povo quer decidir o papel que demanda dos funcionários públicos, disse Borges.

Ultimato

Arábia Saudita — A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito aceitaram prolongar por 48 horas o ultimato de exigências para o Catar em meio a uma crise diplomática com o país. O Kuwait, que atua como mediador na questão, recebeu a resposta do Catar às exigências dos países para dar fim a um embargo e solicitou a extensão do prazo. A lista de exigências, que pede entre outras coisas o fechamento do canal de televisão Al Jazira foi enviada no dia 22 de junho a Doha, que tinha um prazo de 10 dias, até domingo à noite.

Choque

Alemanha — A batida de um ônibus em um caminhão em uma estrada na Bavaria, sul da Alemanha, deixou ao menos 18 mortos e 30 feridos ontem. O veículo, que levava cidadãos alemães, na maioria idosos, pegou fogo, segundo informações da polícia. De acordo com as autoridades, especialistas forenses foram levados ao local para identificar os corpos. “A investigação do acidente é muito complexa e deve consumir muito tempo”, declarou a porta-voz da polícia, Irene Brandenstein. O acidente ocorreu na madrugada de ontem, na estrada A9.

Tráfico

Equador — O promotor-geral do Equador anunciou que 12 cidadãos mexicanos foram presos no país por tráfico de drogas e financiamento do tráfico, informou o escritório do promotor-geral em sua conta oficial do Twitter. Os mexicanos “foram detidos em três locais com 103 quilos de drogas e 72 mil dólares, em uma operação encabeçada pelo escritório do procurador-geral em Pichincha, um distrito em torno da capital de Quito”, dizem as autoridades. No primeiro semestre de 2017, a polícia apreendeu mais de 47 toneladas de drogas, principalmente cocaína.