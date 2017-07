Prefeito reinaugura Arcos do Jânio e cobra da população limpeza de ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em cerimônia na qual entregou a restauração dos Arcos do Jânio, o prefeito João Doria (PSDB) pediu ajuda da população para preservar as ações de limpeza do programa municipal de zeladoria. Alguns dos lugares revitalizados no início da gestão apresentam lixo, entulho e mato alto apenas seis meses após as intervenções. "Queria pedir ajuda à população de São Paulo. Estamos fazendo um esforço enorme, mesmo sem recursos, com apoio do setor privado, para recuperar as praças, avenidas, parques, canteiros, espaços do patrimônio histórico e cultural da cidade", disse. "É inviável, é impossível, sem o apoio da população, você melhorar a cidade. Aproveito para fazer um convite à população para preservar a cidade, principalmente, nos locais onde o Cidade Linda passou." O prefeito também sugeriu a participação de empresas no entorno dos endereços onde as ações de zeladoria foram feitas. "Assim, vamos dividindo responsabilidades e ampliamos a presença de espaços melhores, mais limpos e mais seguros para a população." Na periferia, que recebeu apenas 5 das 27 edições do Cidade Linda, os endereços revitalizados pelo programa, como a avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó (zona norte), a av. Marechal Tito (zona leste) apresentam sinais de degradação. A restauração dos Arcos do Jânio também integra o programa de zeladoria. A obra custou cerca de R$ 790 mil.