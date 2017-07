Polícia indicia médica que não atendeu bebê sob suspeita de homicídio doloso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio indiciou, nesta segunda-feira (3), sob suspeita de homicídio doloso (com intenção), a médica Haydée Marques da Silva, que se recusou a atender uma criança de um ano e meio, na Barra da Tijuca (zona oeste), no mês passado.

Segundo a polícia, o inquérito sobre o caso foi encerrado nesta segunda e deve encaminhá-lo para o Ministério Público na terça (4). A Promotoria então deverá decidir se vai encaminhar à Justiça a denúncia de homicídio doloso. A família do menino, que sofria de uma doença neurológica, chamou uma ambulância para socorrê-lo após ele ter passado mal. Quando a equipe chegou, relatou a família à polícia, a médica responsável se recusou a atendê-lo, dizendo que seu expediente havia acabado. Breno Rodrigues Duarte da Silva morreu enquanto a família esperava por outra ambulância.

Silva trabalhava para a Cuidar Emergências Médicas, que prestava serviços à Unimed-Rio, quando recusou o atendimento. Em depoimento, ela disse que não tinha capacidade técnica de lidar com o problema do bebê, por isso se recusou a atendê-la. "Não sou pediatra, era um bebê com uma síndrome que nem sei de que se trata (...) A morte não é minha responsabilidade", afirmou. "O código de ética médico diz que é permitido se recusar a atender alguém se o profissional não tem condições técnicas de fazê-lo. Por outro lado, era uma ambulância, que deveria atender todo tipo de coisa", disse a delegada responsável pelo caso, Isabelle Conti, ainda durante as investigações.