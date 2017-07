Bope tem preparação especial e efetivo em alta, mas sigiloso

Para cumprir com seus objetivos, os policiais do Batalhão contam com uma preparação especial. “Somos iguais aos outros policiais militares, mas há quantidade maior de treinamentos voltados para missões. Então temos treino diário e cobrança mais rigorosa”, pontua o capitão Machado

Até 2010, inclusive, o Bope contava com um efetivo de 254 policiais. Naquele ano, o então governador Orlando Pessutti assinou um decreto que transformou a Companhia de Polícia de Choque da Polícia Militar em Batalhão de Operações Especiais (Bope). A expectativa, então, era de dobrar o número de oficiais lotados no batalhão.

Embora não fale, por questões estratégicas e de segurança qual é o efetivo atual do batalhão, o capitão machado garante: “Tem bastante (policiais), é um número aceitável.”

Fazer parte do batalhão, porém, está longe de ser uma tarefa fácil. Além da exigência de ser um policial militar (o ingresso na corporação se dá por meio de concurso público), é exigido que o profissional já tenha um bom tempo como oficial. “Daí, para entrar no batalhão é preciso fazer cursos especifícos, como o de negociações, anti-bombas e outros, se especializando na área que irá querer seguir dentro do Bope”, explica o comandante da equipe de negociações.