Temer recua e decide participar do G20

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer recuou nesta segunda-feira (3) e decidiu participar do encontro do G20, que será realizado nos dias 7 e 8 de julho em Hamburgo, na Alemanha. Ele deve embarcar na quinta (6), com retorno previsto ao Brasil no sábado (8). Na semana passada, a assessoria de imprensa do Planalto havia afirmado que o peemedebista não participaria do encontro. O argumento era o de que ele precisava se concentrar na votação da reforma trabalhista, no Senado, e na análise de denúncia contra ele por corrupção passiva, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. Segundo a reportagem apurou, a mudança deveu-se ao esforço do presidente de demonstrar que seu governo não está paralisado em decorrência da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Caso não participasse da reunião, o peemedebista seria o primeiro presidente brasileiro a não viajar ao G20 desde 2010. Em julho, Temer deve viajar também a Mendoza, na Argentina, quando o Brasil assumirá a presidência do Mercosul. Na semana passada, quando o presidente esteve na Rússia e na Noruega, o Planalto sofreu derrota na reforma trabalhista.