Nova fase de saques do FGTS começa no sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa antecipou o pagamentos das contas inativas dos FGTS para sábado (8)para as pessoas que nasceram em dezembro. A previsão inicial era que o dinheiro ficaria disponível a partir do dia 14. O prazo para o saque do dinheiro vai até 31 de julho para todas as pessoas. Quem deixar de resgatar os valores a que tem direito até a data-limite só poderá fazê-lo posteriormente, de acordo com as regras normais de saque do FGTS —como em casos de doenças como Aids e câncer. De acordo com o banco, são mais de 2,5 milhões de brasileiros com direito a saque a partir de julho e o valor disponível neste mês é de mais de R$ 3,5 bilhões —o equivalente a 8% do total disponível, segundo a Caixa. No balanço mais atualizado,o banco informa que já registrou o pagamento de mais de R$ 38,2 bilhões a 22,6 milhões de trabalhadores. ATENDIMENTO ESPECIAL No sábado (8), a Caixa vai abrir mais de 2.000 agências em todo o país entre as 9h e as 15h, exclusivamente para realizar pagamento de contas vinculadas FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão. A relação das agências está no site da Caixa. Na segunda-feira (10), o banco também promove a abertura de todas as suas agências às 8h para atendimento a trabalhadores relacionado às contas inativas.