PF prende Geddel, acusado de atrapalhar investigações

CAMILA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) foi preso nesta segunda (3) pela Polícia Federal, na Bahia. A prisão é preventiva -sem prazo determinado de duração- e foi determinada a pedido do Ministério Público e da Polícia Federal, para quem o ex-ministro de Michel Temer tentou atrapalhar as investigações. A PF deflagrou em janeiro a operação Cui Bono? ("A quem beneficia?", em latim), que mirava Geddel e sua gestão na vice-presidência de pessoa jurídica na Caixa Econômica, entre 2011 e 2013. A investigação começou a partir de elementos colhidos em um antigo celular do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ). De acordo com nota da Procuradoria da República no Distrito Federal, a prisão "tem como fundamento elementos reunidos a partir de informações fornecidas em depoimentos recentes do doleiro Lucio Funaro, do empresário Joesley Batista e do diretor jurídico do grupo J&F, Francisco de Assis e Silva". Segundo a Procuradoria, o "objetivo de Geddel seria evitar que o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o próprio Lúcio Funaro firmem acordo de colaboração com o Ministério Público". Para isso, o ex-ministro tem atuado, segundo as investigações, "no sentido de assegurar que ambos recebam vantagens indevidas, além de monitorar o comportamento do doleiro para constrangê-lo a não fechar o acordo." Em reportagem publicada no dia 21 a Folha de S.Paulo mostrou que Funaro entregou à PF registros de chamadas telefônicas que Geddel fez para sua mulher, Raquel, por meio do aplicativo WhatsApp. Na versão do operador, Geddel ligou para sua mulher várias vezes "sondando" sobre a possibilidade de ele, Funaro, fechar acordo de delação. Os registros mostram 12 ligações de "Carainho" -apelido dado a Geddel na agenda telefônica de Raquel- em oito dias diferentes, após a divulgação da delação da JBS. "Na petição apresentada à Justiça, foram citadas mensagens enviadas recentemente (entre os meses de maio e junho) por Geddel à esposa de Lucio Funaro. Para provar, tanto a existência desses contatos quanto a afirmação de que a iniciativa partiu do político, Funaro entregou à polícia cópias de diversas telas do aplicativo. Nas mensagens, o ex-ministro, identificado pelo codinome "Carainho", sonda a mulher do doleiro sobre a disposição dele em se tornar um colaborador do MPF", destaca a nota da Procuradoria. Para os investigadores, "os novos elementos deixam claro que Geddel continua agindo para obstruir a apuração dos crimes e ainda reforçam o perfil de alguém que reitera na prática criminosa." A Justiça acatou também os pedidos de quebra de sigilos fiscal, postal, bancário e telemático do ex-ministro. O mandado de prisão foi assinado pelo juiz Vallisney Oliveira, da Justiça Federal no Distrito Federal. Geddel deixou o governo Temer, de quem é amigo de longa data, sob acusação de pressionar o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero (Cultura) para viabilizar um empreendimento na Bahia, conforme revelou a Folha de S.Paulo. CERCO A prisão ocorre no momento mais delicado de Temer, com o início da tramitação na Câmara de denúncia contra ele por corrupção passiva. Auxiliares presidenciais receiam que a operação possa ter impactos nos votos de parlamentares indecisos. Como mostrou a Folha neste domingo (2), a base governista tem evitado declarar apoio ao presidente na votação da denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Além da possibilidade de o presidente perder votos, a avaliação é de que a prisão é mais um sinal de que o cerco da Lava Jato sobre o Planalto deve aumentar. Neste final de semana, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que "enquanto houver bambu, lá vai flecha". Janot fica no cargo até 17 de setembro e deve apresentar mais denúncias contra Temer.