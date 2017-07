Defesa de ex-ministro não se manifesta

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Procurada, a defesa de Geddel Vieira Lima não atendeu ligações nem respondeu mensagens até as 21h desta segunda (3). Nas últimas manifestações, o advogado Gamil Föppel afirmou que seu cliente rechaçava "a prática de qualquer ilicitude". Ele também lembrou, por meio de notas oficiais, que o ex-ministro "se colocou à disposição de todas as autoridades constituídas, comparecendo espontaneamente para prestar declarações". À PF, porém, ficou em silêncio em seu depoimento, por alegar que não havia tido acesso a todos os documentos das investigações. Föppel disse também que Geddel estava "reservado em sua intimidade, distanciando-se de qualquer contato com membros do governo federal e, principalmente, com pessoas investigadas". Em suas manifestações recentes, a defesa do ex-ministro afirmou ainda que o aliado de Temer esperava que "seja prontamente restaurada a realidade histórica dos fatos".