PF prende empresários de ônibus no Rio

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu na segunda-feira (3) a cúpula das empresas de ônibus do Rio, todos sob suspeita de comandar um esquema de repasse de propina a políticos. Segundo as apurações, os pagamentos ocorrem ao menos desde a década de 1990 e foram movimentados R$ 500 milhões de 2010 a 2016. A Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato, foi antecipada em razão da prisão do empresário Jacob Barata Filho no domingo (2), quando ia para Lisboa. Dos outros 11 alvos de mandados de prisão, apenas um não foi encontrado até a conclusão desta edição. É o empresário do setor José Carlos Lavoura, que também está em Portugal. A operação teve como base principalmente a delação do doleiro Álvaro Novis, responsável pelo caixa de dinheiro vivo da Fetranspor (federação das empresas de ônibus) desde a década de 1990. Preso por duas vezes em desdobramentos da Lava Jato, ele conseguiu recuperar dados da movimentação financeira a partir de 2010 em seus arquivos e documentos. É atribuído ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB) o repasse de R$ 122,8 milhões. O Ministério Público Federal afirma que o peemedebista recebia "prêmios" após decisões que beneficiassem as empresas do setor. Uma delas foi a autorização para reajuste das passagens de 7% em 2009, quando o TCE (Tribunal de Contas do Estado) indicava justificativa para 2%. Outro benefício citado foi o desconto de 50% no IPVA concedido em 2014. A Folha revelou mês passado que a redução da alíquota foi decidida um dia após pedido da Fetranspor. O pagamento a Cabral perdurou mesmo após sua saída do cargo. O ex-presidente do Departamento Estadual de Transporte Rodoviário Rogério Onofre também foi preso. O destino final do restante do dinheiro descrito por Novis ainda não foi revelado. Sabe-se que R$ 240 milhões foram entregues a pessoas com foro privilegiado, motivo pelo qual a delação do doleiro foi homologada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). Um dos investigados é o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB). Outros R$ 93,2 milhões eram atribuídos aos próprios empresários do setor. Segundo a reportagem apurou, eles são investigados por fazerem entregas a políticos por conta própria. Na casa de Octacílio Monteiro, vice-presidente da Rio Ônibus (sindicato patronal do setor), também preso, foi encontrado cerca de R$ 1 milhão em dinheiro vivo, de um total de R$ 2,3 milhões apreendidos. "É um dos esquemas criminosos mais antigos do Rio. É também um dos mais maléficos, por atingir a população de baixa renda, que usa o transporte público diariamente, e paga tarifas além do que seria justo e adequado", afirmou o procurador Eduardo El Hage. OUTRO LADO A Fetranspor afirmou em nota que "colabora com as autoridades policiais". Barata Filho negou que tinha a intenção de fugir, como afirmou a PF. "O empresário estava realizando viagem de rotina a Portugal, onde possui negócios há décadas e para onde faz viagens mensais", diz a nota. A defesa do ex-governador afirmou "que não houve qualquer pagamento vinculado ao aumento das tarifas de ônibus no Rio de Janeiro". "Durante o governo Cabral, o Rio foi o Estado que menos aumentou a tarifa na região Sudeste e que criou o Bilhete Único, barateando a tarifa para o usuário. Não se pode afirmar nada baseado única e exclusivamente na palavra de um delator, sem nenhuma prova", diz a nota da defesa de Cabral. As defesas dos demais suspeitos não se pronunciaram.