MON realiza 6ª edição da Colônia de Férias em julho

As atividades da Colônia de Férias vão envolver exposições em cartaz no MON, como “Circonjecturas”, de Rafael Silveira (foto: Nicolas Salazar/Divulgação)

O Museu Oscar Niemeyer (MON) preparou uma programação especial para o público infantil no mês de julho: a 6ª edição da “Colônia de férias no MON”. Entre os dias 18 e 21 de julho, terça a sexta, das 14h às 17h30, as atividades serão voltadas para crianças a partir de cinco anos - obrigatoriamente acompanhadas pelos pais ou responsáveis – que poderão participar diariamente de oficinas, dinâmicas, visitas mediadas às exposições, apresentações artísticas e teatrais.

São 60 vagas diárias disponíveis para a programação completa, com o valor de R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada). O público poderá também adquirir ingresso somente para as apresentações teatrais, com o valor de R$ 20,00 e R$10,00, com capacidade para 340 pessoas. Ambas as programações incluem a entrada ao museu. Quem optar pela programação completa receberá um lanche elaborado exclusivamente para a Colônia de Férias.

A programação é desenvolvida pela equipe do Educativo do MON com o objetivo de proporcionar conhecimento, cultura e lazer aos visitantes do museu, em um ambiente de interação.

As atividades vão envolver exposições em cartaz no MON: “Circonjecturas” de Rafael Silveira; “Irmãos Campana”, “66º Salão Paranaense” e “A vastidão dos mapas- Arte Contemporânea em diálogo com mapas da Coleção Santander Brasil”. Os interessados devem comprar e retirar o ingresso a partir do dia 4 de julho, das 10h até 18h, de terça a domingo, na bilheteria do MON.

SERVIÇO:

6ª Colônia de Férias no MON

Inscrições a partir de 4 de julho, terça-feira

Local: Bilheteria do MON, de terça a domingo, das 10h às 18h.

Mais informações: (41) 3350-4468

Crianças a partir de 5 anos, acompanhada de pais ou responsáveis

Data: 18 a 21 de julho

Horário: 14h às 17h30, com 30 minutos de intervalo (Lanche incluso para a Programação Completa).

Vagas: 60 participantes nas oficinas, dinâmicas e mediações/ por dia.

340 participantes nas peças teatrais/ por dia.

Valor para a Programação Completa: R$ 40,00 e R$ 20,00 por dia. Incluso o ingresso do teatro, a entrada ao museu e lanche.

Valor para as apresentações teatrais: R$ 20,00 e R$ 10,00 por dia. Incluso o ingresso do teatro e a entrada ao museu.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quarta-feira,

19 de julho

Visita mediada pela exposição 66º Salão Paranaense

Dinâmica coletiva

Oficina Fator X- Paradigmas da tecnologia, com o grupo ABIS Educação Transformadora

Horário: 14h às 16h30

Apresentação teatral AgenteV, com o grupo Parabolé Educação e Cultura

Horário: 16h30

Local: Auditório Poty Lazzarotto

Quinta-feira,

20 de julho

Visita mediada pela exposição Circonjecturas

Dinâmica coletiva

Oficina Marionete de fios, com o grupo teatral Auto Peças

Horário: 14h às 16h30

Apresentação teatral Histórias à sombra da luz, com o grupo Parabolé Educação e Cultura

Horário: 16h30

Local: Auditório Poty Lazzarotto

Sexta-feira,

21 de julho

Visita mediada pela exposição Irmãos Campana

Dinâmica coletiva

Oficina Mobiliário criativo

Horário: 14h às 16h30

Apresentação teatral “Que bicho é esse?”, com o grupo Parabolé Educação e Cultura

Horário: 16h30

Local: Auditório Poty Lazzarotto

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999.

Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h

www.museuoscarniemeyer.org.br