Ex-BBB Emilly fala sobre vídeo em que aparece gritando

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Emilly Araújo disse que estava discutindo com uma única pessoa —"e não com a pista toda"— quando foi filmada gritando "pobre" e "eu sou rica" do alto de um camarote no festival Villa Mix, evento que aconteceu em Goiânia neste fim de semana. "Sei que agi errado em ter respondido, meus fãs e amigos pediram pra que eu não reagisse, mas não tenho sangue de barata", disse a ex-participante do reality show da Globo em nota enviada à reportagem. Emilly alega que foi chamada de "pobre" e xingada pela pessoa da plateia. "Ela ofendeu minha família e amigos e ainda jogou um copo de água no camarote onde eu estava". Segundo a campeã do BBB 17, a menina, que não foi identificada, foi retirada do local pelos seguranças. "Chamar outra pessoa de 'pobre' não é ofender, eu apenas respondi e tenho muito orgulho da minha origem. Não sei qual a origem daquela menina, mas pobre de espírito ela é pra ter ido até lá só para me xingar".