Antiga fortaleza, o Schloss Burg Bernstein está na mesma família há dois séculos, hoje dirigido por Andrea e Alexanter Almázy

Um Castelo para dizer que é Seu. Por uma noite. Ou pelas férias todas. É possível se hospedar em um Castelo na Itália, Áustria, Alemanha, França, Bélgica, Suíça, Inglaterra, Escócia e Irlanda.

Dá para viajar pela Europa toda, vivendo o melhor do presente, as relíquias do passado, a arte, história e natureza por onde passaram reis, nobreza, personalidades do mundo artístico ou político. Normalmente os castelos abrem as portas ao público apenas para visitação e durante um certo período do ano. Foi a maneira escolhida pelos proprietários de conseguir o dinheiro necessário para manutenção dos antigos prédios. Mas alguns castelos aceitam hóspedes e outros se transformaram em Castelos-Hotéis, como verdadeiros tesouros de luxo e requinte.

As regiões onde ficam os castelos são ricas em lembranças , situados em meio a parques e jardins que ainda guardam marcas de grandes festas e grandes eventos. No interior dos prédios, quadros, afrescos, objetos autênticos relembram a glória de outros tempos. Nos parques e paisagens ao redor, há a possibilidade de atividades ao ar livre e a prática de vários esportes. Ciclismo, caminhadas, pesca, cavalgadas, tudo fica disponível aos hóspedes “reais” por uma noite, uma temporada, as férias todas.

Os castelos onde ainda moram os atuais proprietários, dispõem de um limitado número de apartamentos. Já os Castelos Hotéis oferecem todo o conforto e serviços de um hotel de alta categoria, restaurante, salão-bar, piscina, saunas e até salão de beleza.

Quem pretende viver a experiência de ser rei ou nobre por uma noite ou alguns dias, deve levar na mala roupa esporte casual para o dia, e um pouco mais de elegância na hora do jantar. A gravata para os homens nem é obrigatória. Basta um blazer, um lenço de seda por baixo da gola da camisa, uma malha de gola roule e já estará mais do que perfeito. As mulheres vão preferir um básico, realçado com detalhes de echarpes ou bijuterias. Afinal, férias são para serem bem aproveitadas, mas um pouco de elegância já faz a festa.

Ao escolher o lugar ou o castelo, saiba que os critérios de cada categoria não seguem as normas das classificações da hotelaria normal. Mas há símbolos gráficos que informam as características básicas de cada local: se é considerado monumento artístico; se pertence à uma mesma família desde sempre; se foi transformado em Castelo Hotel pelos atuais proprietários; se possui salas para ocasiões especiais ou reunião de negócios; e até se tem algum fantasma em serviço...

Uma coroa com cinco estrelas significa que o castelo é importante monumento histórico, com obras de arte e que sempre pertenceu a nobres. Quatro estrelas quer dizer que pertence a uma mesma família há gerações. Três estrelas mostra que o castelo foi adquirido por empresa ou pessoa privativa.

Uma bandeirola com cinco estrelas quer dizer que o castelo é luxuoso, com confortos modernos e serviço de quarto. Quatro estrelas diz que há recepção e instalações modernas e três estrelas, que é confortável e acolhedor.

Um elmo e cinco estrelas confirmam que o castelo é luxuoso, requintado. Quatro estrelas, que é elegante e confortável. Três estrelas, que é acolhedor.

A flor de lis é símbolo de salas para ocasiões especiais e salões para reuniões de negócios. E a figura de um fantasminha mostra que o castelo possui um “hóspede especial”.

RELAIS LA SUVERA

Fica na Toscana, entre as cidades medievais de São Gimignano e Volterra, a verdadeira pérola de arte e história. Em 1507 o castelo foi doado ao Papa Giulio II, que o transformou em “Villa do renascentista I”. Ficou famoso pela acolhida calorosa dos marqueses Ricci e a princesa Massimo, que sempre transformaram hóspedes em amigos de longa data. Suntuosos salões, antiga igreja, apartamentos, o restaurante e o bar “dell’Oliveira” deram o toque especial a uma estadia agradável e sempre lembrada. Aberto de abril a novembro, tem quartos e suítes decorados com móveis antigos, fazendo ambientes de estilo diferenciado em cada um. Campo de tênis e piscina para completar o conforto de férias especiais. O La Suvera fica distante apenas 56 quilômetros de Florença. Tem classificação de coroa com cinco estrelas e elmo com quatro estrelas.

CASTELLO DEGLI ORSINI

Distante 50 quilômetros de Roma,em Nerola, o castelo foi construído no século X sobre as ruínas de uma antiga fortaleza. Domina a fértil campanha da Sabina, entre o vale do Tiber e os montes Lucretili. Durante séculos foi contestado pelas famílias Orsini, Borgia e della Rovere. Trabalhos de restauração devolveram o antigo esplendor ao edifício. Salões decorados com móveis de época, quadros de pintores famosos, armas, tudo foi perfeitamente restaurado e conservado. Cada apartamento é decorado com móveis autênticos, sempre com confortos básicos modernos. O restaurante fica na antiga capela dos Cavaleiros, famoso pela excelente cozinha. Crianças são bem-vindas e o castelo permanece aberto durante o ano inteiro. Tem na classificação a bandeirola de cinco estrelas, o elmo de quatro estrelas e a flor de lis das instalações para eventos especiais.

SCHLOSS BURG BERNSTEIN

Na Áustria, a 100 quilômetros da bela cidade de Graz, uma imponente fortaleza medieval com altura de 36 metros, oferece a chance de apreciar o panorama dos montes Karawanken e de Brgenland. Foi lá que o conde Johan-Ivn, conhecido como Ivan,o Ruivo, escolheu para morrer em 1279. Dizem que seu fantasma aparece em algumas noites e sua risada ecoa pelos corredores. O castelo de 1199 na Burgenland Central foi onde nasceu Ladislau Almásy, cuja vida foi transformada em filme que recebeu 9 Oscars – o inesquecível “O Paciente Inglês”. Seus descendentes dirigem até hoje o castelo-hotel.

O café da manhã é servido em clima especial, na sala dos Cavaleiros, Great Hall de 1580, em estilo Renascença. Onde as refeições continuam sendo servidas à luz de velas.

O castelo fica aberto entre maio e outubro e seus quartos são decorados em estilo medieval. A classificação é coroa com quatro estrelas, elmo com três estrelas e, é claro, o fantasminha. Quem se hospedar no castelo vai ser atendido em italiano, húngaro, francês, espanhol, inglês, alemão. Uma hospedagem que vale a viagem.

SCHLOSS PICHLARN

Salzburg, a encantadora cidade dos festivais de música, fica distante 100 quilômetros do castelo, situado entre Graz e Salzburgo, aos pés do Monte Grimming. Foi construído em 1074 e hoje oferece um moderno complexo Castelo-Hotel, com parque, bosques, pequenos lagos, academia de golfe privativa, equitação, cinco campos de golfe (dois cobertos), duas piscinas (uma interna) e um Spa de beleza com método tradicional ajurveda, além de um programa de talassoterapia. Fica aberto durante o ano todo, tem apartamentos luxuosos e recebe crianças. Nas classificação especial, tem bandeirola cinco estrelas, elmo cinco estrelas e flor de lis.

Viaje nos sonhos por enquanto. Aos poucos estaremos descrevendo outros lugares para que todos possam ter seu dia de rei. Ou de rainha.

A boa gastronomia austríaca, sempre presente no castelo-hotel, com receitas nacionais e regionais

Salões espaçosos, decoração de época, um mundo a ser descoberto no seu dia de rei

Sala de armas, contam um pouco da história da região



Móveis de época, quadros famosos, objetos de arte: tudo o que você espera encontrar em um castelo