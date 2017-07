Ganhador da Quina leva prêmio de R$ 1,4 milhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador de Porto Alegre (RS) acertou as cinco dezenas do concurso 4.419 da Quina. Ele vai levar o prêmio de R$ 1.430.709,35. Os números sorteados nesta segunda-feira (3), em Ubá (MG), foram: 04, 07, 34, 38 e 39. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 500.000,00. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.430.709,35 Quadra - 4 números acertados - 142 apostas ganhadoras, R$ 2.889,47 Terno - 3 números acertados - 6763 apostas ganhadoras, R$ 91,23 Duque - 2 números acertados - 156254 apostas ganhadoras, R$ 2,17

LOTOFÁCIL

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.532 da Lotofácil. As apostas de Salinas (MG), Iguaba Grande (RJ) e Guarujá (SP) vão levar o prêmio de R$ 579.974,79. Os números sorteados nesta segunda-feira (3), em São Paulo, foram: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22 e 25. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio oficial: 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 579.974,79 14 acertos - 505 apostas ganhadoras, R$ 1.514,45 13 acertos - 16133 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 197783 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1011034 apostas ganhadoras, R$ 4,00