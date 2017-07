Governador de Nova Jersey é criticado após ser flagrado em praia fechada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Estado americano de Nova Jersey, o republicano Chris Christie, virou motivo de críticas e piadas nos EUA após ser flagrado, no domingo (2), tomando sol com familiares em uma praia que tinha sido fechado ao público no fim de semana do feriado de 4 de Julho por causa de uma paralisação do governo. As praias e parques do estado de Nova Jersey foram fechados no final de semana, bem como os escritórios móveis e outros serviços considerados não essenciais, depois que Christie e o Legislativo estadual, de maioria democrata, não chegaram a um acordo sobre o orçamento do novo ano fiscal que começou no sábado. Em seu último semestre à frente do governo de Nova Jersey, Christie defendeu sua visita à praia, dizendo que tinha anunciado com antecedência seus planos de férias na casa de praia do governador e que a mídia simplesmente "flagrou um político mantendo sua palavra". "É assim que funciona", ele disse sobre sua família usar a casa de praia. "Concorra a governador e você usa a residência". Depois de deixar a praia, Christie deu uma conferência de imprensa em Trenton, onde foi perguntado se teria conseguido tomar um pouco de sol naquele dia. "Eu não peguei sol nenhum hoje", respondeu o governador. Depois, quando soube das fotos, seu porta-voz disse que o governador estava dizendo a verdade porque usou um boné de beisebol durante os 45 minutos em que ficou na praia.