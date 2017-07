Presidente estadual do PT cita nomes de Haddad e Suplicy para governo

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Postulante ao Palácio dos Bandeirantes, o presidente estadual do PT, Luiz Marinho, causou frisson no partido ao afirmar, nesta segunda-feira (3), que o candidato petista ao governo de São Paulo será definido ainda este ano. Em uma reunião que contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marinho citou apenas os nomes do vereador Eduardo Suplicy e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como potenciais candidatos, seja ao governo ou ao Senado. Os participantes da reunião encararam como brincadeira o fato de Marinho ter se excluído. Segundo petistas, Suplicy sonha com uma volta ao Senado, e Haddad, com a hipótese de ser um plano b, caso Lula seja impedido de concorrer à Presidência. Os militantes do PT já lançaram enquetes nas redes sociais para escolha de um dos dois para a disputa pelo governo.