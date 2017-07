Picciani deixa presidência da Alerj por 2 meses para tratamento de saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), deputado Jorge Picciani (PMDB), pediu nesta segunda (3) oficialmente o afastamento do cargo por questões de saúde. O pedido de licença médica até o dia 30 de agosto foi publicado no "Diário Oficial do Estado". As informações são da Agência Brasil. Seguindo a linha sucessória, o primeiro vice-presidente da Alerj, Wagner Montes (PRB), deveria assumir o posto, mas também está de licença médica, para o tratamento de uma hérnia. Nos últimos meses, em ausências de Piciani e com a licença de Montes, quem assumiu o posto foi o deputado André Ceciliano (PT), o terceiro na linha sucessória. Desde abril, quando foi diagnóstico com câncer na bexiga, Picciani vinha se ausentando da assembleia, mas ainda não havia pedido licença médica. No fim de 2010, o deputado teve câncer no mesmo órgão. O peemdebista preside a Alerj desde fevereiro de 2015. Antes, havia ocupado o mesmo cargo em quatro mandatos consecutivos entre 2003 e 2010.