Herdeiros de Tolkien e Warner chegam a acordo em processo judicial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os herdeiros do escritor J.R.R. Tolkien, autor da série "O Senhor dos Anéis", e a Warner Bros. assinaram um acordo de US$ 80 milhões relativo o merchandising digital de produtor ligados aos filmes da série e a "O Hobbit". "As partes estão satisfeitas por terem resolvido amigavelmente a questão e desejam trabalhar juntas no futuro", disse a Warner em nota enviada à revista "The Hollywood Reporter". Os termos detalhados do acordo não foram divulgados. No processo, iniciado em 2012, os herdeiros de Tolkien acusavam o estúdio de quebra de contrato e violação de direitos autorais ao comercializar personagens dos livros do autor -de uma forma que não havia sido combinada quando os direitos das obras foram vendidos, em 1969. Os herdeiros ficaram indignados especialmente com um jogo de apostas online inspirado no universo de Tolkien. Eles disseram ter sabido da existência dele por um spam que receberam por e-mail. "Fãs expressaram publicamente confusão e consternação por ver 'O Senhor dos Anéis' associado ao moralmente questionável (e decididamente não literário) mundo dos cassinos online", diziam eles no processo. O espólio de Tolkien sustentava ter dado à Warner o direito de explorar produtos "tangíveis", o que não incluía direitos digitais ou para mídias que viessem a ser criadas no futuro.