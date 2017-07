Coreia do Norte dispara míssil balístico antes de reunião do G20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte disparou nesta segunda (3) -terça-feira no país- um míssil balístico que caiu no mar do Japão, disseram fontes militares de Seul, dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, e o novo mandatário sul-coreano, Moon Jae-in, terem discutido a "ameaça" representada por Pyongyang. O lançamento ocorreu horas antes das celebrações nacionais de 4 de Julho nos Estados Unidos para o Dia da Independência e a poucos dias da cúpula de líderes do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, em que EUA, China, Japão e Coreia do Sul devem discutir maneiras de controlar os testes nucleares e antimísseis norte-coreanos. O "míssil balístico não identificado" foi lançado de um local próximo a Banghyon, em Pyongan do Norte, uma província do oeste da Coreia do Norte, afirmou o Exército sul-coreano em um comunicado, e caiu após voar por cerca de 40 minutos. Um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano disse que o artefato pode ter caído dentro da zona econômica exclusiva do Japão, ou seja, a menos de 200 milhas marítimas de sua costa. O presidente sul-coreano ordenou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional depois do lançamento da Coreia do Norte. Após sua reunião com Moon Jae-In, na semana passada, em Washington, Trump disse que a "ameaça" norte-coreana exige uma "resposta firme".