Incêndio de grande proporção atinge galpão de empresa em Diadema (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grande proporção atingiu, na manhã desta terça-feira (4), um depósito de móveis no bairro Conceição, em Diadema (Grande São Paulo). Não há informações de feridos. O fogo começou por volta das 4h no galpão da empresa localizado na rua Álvares Cabral. Ao menos 25 equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando 80 homens, foram enviadas ao local para combater o incêndio. Os bombeiros trabalharam em três frentes para combater o incêndio no local. Por volta das 6h30, o fogo já havia sido controlado, de acordo com os bombeiros. A rua continuava completamente interditada para o trabalho dos bombeiros.